ضبط 981 حالة إشغال متنوع وغلق 17 منشأة فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة ،وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق الشتوية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وغير الملتزمة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أى مخالف.

وفي هذا السياق، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق الشتوية استهدفت الحملة شارع المستجد، وخالد بن الوليد، المسرح، أمين حسونة، عبد الفتاح الصعيدي، والشهر العقاري بالسيوف، وشارع العيسوي ، شارع 15، ملك حفني، واسكندر إبراهيم وأسفرت الحملة عن غلق 10 منشآت تجارية والتحفظ علي 105 حاله إشغال متنوع .

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الزهور ،ابن شجاع، سور نادي الأوليمبي، سوتر ،السادات، الحلمية، الناصر محمد، الاسكندراني منشا، طريق المحور، ودينوقراط ، طريق الجيش، 26 يوليو، سكر، البخت، سعد زغلول ،صفيه زغلول، الشهداء الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، عمر لطفى، بورسعيد، لاجيته، سوق شيديا، والأندلس وأسفرت الحملة عن ضبط 515 حالة إشغال متنوع وعدد 210 حاجز حديد وكاوتش.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية، وإزالة الإشغالات شملت شوارع جمال عبد الناصر بأبو قير، شارع الملازم بسيوني ، شارع محمد حسنين هيكل ، شارع 6اكتوبر ، شارع الملك حفني بحري، وأسفرت الحملة عن غلق 5 منشآت تجارية وتحرير عدد 24 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 12ألف جنيه.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملاته للتفتيش على المحال العامة استهدفت برج العرب القديم وقرية بهيج وأسفرت الحمله عن تحرير 3محاضر مخالفة بيئية وفرض غرامات فورية بنحو 9آلاف جنيه.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسه سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام ومتابعة مدي الالتزام بالمواعيد الشتويه لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات شملت الحملات شوارع الامان ، الاسناوي ، الأمير لؤلؤ ، والقفال بمنطقه مينا البصل، ومنطقة كرموز شوارع النيل ، الناصريه ، وباب الملوك وأسفرت الحملات عن غلق عدد منشأتين، والتحفظ علي عدد 151حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فوريه بنحو3 آلاف جنيه.