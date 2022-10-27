ضبط 500 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحال والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بحملة تموينية بالتعاون مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 80 محضرًا، منها 11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر المقرر، و17 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضر سلع مجهولة المصدر، ومحضرين عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر لعدم الإعلان عن المخابز، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجارى).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و5 محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و16 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرًا تصرف في الدقيق.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد المخابز السياحية لتصرفه في كمية من الدقيق المدعم تقدر ب شيكارة دقيق، كما تم أيضًا ضبط أحد المخابز لتحميله شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المحال وبه 500 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، وأيضًا تم ضبط 3 أطنان أرز مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مضيفًا أنَّ الحملات تتم بشكل يومي ومستمر لضبط العمل بالأسواق والمحال التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.