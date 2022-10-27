ضبط 2 طن سكر لانتهاء الصلاحية وكميات دقيق قبل بيعه فى السوق السوداء بالغربية

الغربيـة ــ فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة مكبرة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى والخداع تشكلت الحملة التموينية للمرور على الاسواق بدائرة مركز وثانى طنطا.

ضمت أشرف شرف الدين وخالد زكى ومحمد صلاح باز المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية أسفرت ضبط 2 طن سكر حر مجهول المصدر ويشتبه فى صلاحيته.

كما تم ضبط متعهد نقل دقيق مدعم قام بتجميع عدد 15 شكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشكارة 50 كجم والتلاعب بالفواتير بغرض اعادة بيعة بالسوق السوداء والتربح بطريقة غير مشروعة تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



جانب من المضبوطات