ضبط 1050 عبوة حلوى مجهولة المصدر بها ألوان صناعية غير مصرح بها فى طهطا

سوهاج - محمود مقبول

قال الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، إن فريق مراقبة الأغذية بمركز طهطا شمالى محافظة سوهاج، والتابع لمديرية الصحة والسكان بسوهاج تمكن من تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 1050 عبوة حلوى مجهولة المصدر وبها ألوان صناعية تؤثر على الصحة تأتى هذه الحملات لضبط المخالفين ولحماية المواطن وضمان حصوله علي غذاء أمن وصحي وردع المخالفين العامة.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاح بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة والمقدمة للجمهور في إطار حرص المحافظة ومديرية الصحة على الصحة العامة للمواطنين، وضمت الحملة التي جاءت بإشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي ومحمد حسن مراقب عام الأغذية بالمديرية، وشارك فيها عبد الرؤوف المغربي وسعد سعيد أمين مراقبي الأغذية وبالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية.

كما تم ضبط من 1050عبوة حلوى مجهولة المصدر وبها ألوان ومحليات صناعية غير مصرح بها، وتؤثر علي صحة المواطنين وخاصة الأطفال، حيث إن هذه العبوات تباع بجوار المدارس و بمحال البقالة وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلي معامل وزارة الصحة للفحص وتحرير محضر جنح قسم شرطة طهطا رقم 10312 لسنة 2022.