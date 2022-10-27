ضبط متهم حصل على 5 ملايين جنيه بطرق غير مشروعة فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخص متهم كون ثروته من مديونيات من شركات قدرت بـ 5 ملايين جنيه لشراء عقارات وسيارات ومعاملات بنكية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عميل إحدى الشركات لتجارة الأدوية- مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالامتناع عن سداد المديونية المستحقة علية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة وهو الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة فى مجالات ( شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات – معاملات مالية بالبنوك إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك)، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (5) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.