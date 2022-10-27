اليوم السابع
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ضبط شخص بسوهاج أوهم الشباب بقدرته على تسفيرهم للخارج بغرض العمل

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:24 م
ضبط شخص بسوهاج أوهم الشباب بقدرته على تسفيرهم للخارج بغرض العمل ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسهيل إجراءات سفره إلى إحدى الدول على خلاف الحقيقة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (عامل - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر وذلك من خلال إيهامهم بقدرته على تسهيل سفرهم للخارج من خلال علاقاته ببعض المسئولين "على خلاف الحقيقة"، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم إنهاء إجراءات توثيق محررات خاصة به للحصول على تأشيرة السفر للخارج، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الداخلية

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