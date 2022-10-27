"صحة قنا" تنظم قافلة طبية بقرية العقب اليوم والعلاج بالمجان

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا، تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية العَقَب التابعة لإدارة قوص الصحية اليوم الخميس.

وأوضح مدير عام مديرية الصحة أن القافلة تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى كل القرى.

وأشار الدكتور راجى إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.