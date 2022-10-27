اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة قنا" تنظم قافلة طبية بقرية العقب اليوم والعلاج بالمجان

الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:00 ص
"صحة قنا" تنظم قافلة طبية بقرية العقب اليوم والعلاج بالمجان قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا، تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية العَقَب التابعة لإدارة قوص الصحية اليوم الخميس.

وأوضح مدير عام مديرية الصحة أن القافلة تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى كل القرى.

وأشار الدكتور راجى إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.


قافلة طبية

حياة كريمة

قرية العقب

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

أمن قنا يضبط مسجل خطر وبحوزته 41 تذكرة شابو و19 قطعة حشيش

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:08 م

ضبط عاطلين بحوزتهما شابو وحشيش بقنا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:59 م

السيطرة على حريق فى مدرسة منيرة تكلا بنجع حمادى بقنا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:02 م

حكاية لعبة.. العم محمد أمهر لاعب تحطيب بقنا يحكى أسرارها.. تعلم اللعبة بالصغر على يد عمه ويحضر الاحتفالات والموالد على مدار العام.. ويؤكد: اللاعب لا يعتدى ولكنه يدافع عن النفس.. وحماية الرأس أولوية المتنافسين

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة