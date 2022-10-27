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صحة البحر الأحمر: إجراء عملية استئصال ورم خبيث بالخصية بمستشفى الغردقة العام

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:09 م
صحة البحر الأحمر: إجراء عملية استئصال ورم خبيث بالخصية بمستشفى الغردقة العام جانب من العملية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إجراء عملية ورم خبيث بالخصية بقسم المسالك البولية بمستشفى الغردقة العام التى تعتبر سبق جراحى بالمستشفى حيث أنها تجرى لأول مرة بالمحافظة.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان، أن تمت العملية تحت إشراف مباشر من الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات والدكتور جمال مغربى مدير مستشفى الغردقة العام، حيث قام الدكتور ماجد محمد على أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الزقازيق، والدكتور سامى يوسف كامل استشارى المسالك بالمستشفى باستئصاله فى وجود الدكتوره مروه محمود أستاذ التخدير بجامعة الزقازيق والممرضة بقسم العمليات أية حسن.


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