صحة الإسماعيلية تجرى الكشف على 1100 حالة بالمجان فى قافلة طبية بقرية المحسمة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانيا شاملة متعددة التخصصات لقرية المحسمة المحطة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، علي مدار يومين، بأشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وتم الكشف على 1100 مواطن، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إنه القافلة شملت عيادات متنقلة فى 8 تخصصات طبية، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائي مجانى، لافتا انه يتم تحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها و دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور علي حطب، أنه تم الكشف على 1100 حالة بقرية المحسمة المحطة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، علي مدار يومين، مؤكداً أن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

وأضافت الدكتورة بثينة بركات، مديرة إدارة القوافل الطبية بصحة الإسماعيلية، انه تم الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل لـ 1100 حالة، مؤكدة أن اختيار منطقة المحسمة المحطة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، نظرًا للكثافة السكانية الكبير في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت الدكتورة بثينة، أن القافلة تأتى ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة "، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.