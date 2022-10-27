صحة الأقصر تعلن تقديم 75 ندوة تثقيفية عن صحة الفم والأسنان خلال 30 يوما

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إنه يجرى استمرار العمل فى نشاط أطباء الأسنان بالوحدات الصحية التابعة للمديرية، للقيام بعمل ندوات تثقيفية عن كل ما يخص طب الفم والأسنان فى المواضيع الوقائية، وذلك تحت رعاية وزير الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتورة سحر أبو الوفا مجلى مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، والدكتور على نوبى مدير إدارة الأسنان الوقائي بالمديرية.

وأضاف وكيل صحة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم دعم أهالى الأقصر فى مواضيع وقائية تخص صحة الفم والأسنان، مثل الاهتمام بصحة الأسنان واللثة والطرق المثلى لاستعمال فرش الأسنان، والعناية بالأسنان منذ فترة الحمل للأم والجنين، ثم فترة الطفولة والتغذية السليمة للحفاظ على أسنان سليمة، وكذلك المواضيع العلاجية وأنواع حشو الأسنان وعلاج التهابات اللثة والترسبات الجيرية أسبابها وعلاجها، كما يتم خلال تلك الندوات التثقيفية التوعية بأهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان لتفادى أى مشكلات بالفم والأسنان، وكذلك آثار الأمراض المزمنة على صحة الفم والأسنان، وجميع المواضيع التى تخص صحة الفم والأسنان وتساهم فى زيادة الوعى الصحى لأهالى الأقصر.

وأكد الدكتور طاهر أيوب وكيل صحة الأقصر أنه قد قام أطباء الأسنان بعمل 75 ندوة تثقيفية خلال الـ30 يوماً الماضية، والتى حضرها أكثر من 300 مواطن من الرجال والسيدات والأطفال، حيث قامت الدكتورة سحر أبو الوفا مدير عام الإدارة، بتكريم الدكتور حسام إبراهيم، والذى قام بعمل العدد الأكبر من الندوات خلال الشهر الماضي، حيث يتم عمل الندوات فى جميع الوحدات بالمديرية، وذلك حرصاً على رفع التوعية الصحية فيما يخص صحة الفم والأسنان على مستوى المحافظة.



جانب من الندوات للتوعية بأهمية صحة الفم والأسنان



فعاليات ندوات التوعية بصحة الفم والأسنان