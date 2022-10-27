شهادة ميلاد جديدة لجزيرة سعود بالشرقية بفضل حياة كريمة.. فيديو

فى كل شبر من ربوع مصر يعمل مشروع تطوير قرى الريف "حياة كريمة" من أجل البناء والتطوير، ومن إنجازاته كتابة شهادة ميلاد جديدة لقرية جزيرة سعود التى شملها التطوير ضمن باقى قرى مركز الحسينية بشمال محافظة الشرقية.

المهندس سامى معجل رئيس مجلس ومدينة الحسينية قال إن نسبة تنفيذ المشروعات بقرية جزيرة سعود وصلت 100%، وتم الانتهاء من كل المشروعات المنفذة وعادت لها الحياة من جديدة خاصة أنه يبلغ تعدادها السكانى 55 ألف نسمة ويتبعها 19 تابعا، وتم تنفيذ مجمع خدمات حكومية ومجمع زراعى ومركز تنمية أسرة ومركز طبى ونقطة إسعاف ومطافى وموقف ومكتب بريد وتم إنشاء 3 مدارس جديدة ورفع كفاءة وصيانة 3 مدارس قديمة وإنشاء رافع مياه و2 رفع صرف صحى وتجديد محطة معالجة الصرف الصحى وتجديد محولات كهرباء وأعمدة الإنارة.

يشار إلى أن عدد المشروعات التى نفذت على أرض القرية تصل إلى 20 مشروعا من أجل تحقيق التنمية الشاملة.