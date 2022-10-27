شعبة المعادن الثمينة تنفى إغلاق محلات الصاغة وتؤكد انتظام العمل بأسواق الذهب

كتب إسلام سعيد

أكدت شعبة المعادن الثمينة عدم صحة ما تم تداوله من وقف العمل بمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت الشعبة على لسان إيهاب واصف رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة، أن العمل يسير بشكل طبيعي في محلات الذهب في الصاغة وكافة المحافظات.

كان هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، قد أعلن عن اعتماد مجلس إدارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وانهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016 .

وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم إدراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعي له تجار التجزئة منذ عقود واعتماد صافي الربح (المصنعية فقط) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة، كما تنص الاتفاقية علي انهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناء علي القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف الا بانها منصفة لحقوق التجار.