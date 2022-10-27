شعبة المحمول: إنتاج الهواتف الذكية محليًا مؤشر نجاح استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية

كتبت هبه السيد

أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن توسع الشركات العالمية للهواتف الذكية في تصنيع منتجاتها بالسوق المصرية محليًا هو بمثابة مؤشر قوي لنجاح استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية وتحديدًا في مجال الصناعات الإلكترونية ما يدفع عجلة الإنتاج ويضاعف معدلات التصدير.

وأعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، عن بدء طرح الدفعة الأولى من هواتف سامسونج من فئة جالاكسي A المصنعة محليًا بمصنعها بمحافظة بني سويف، وتحمل شعار "صنع في مصر"، ويتم بيع الهواتف المصنعة محليًا لدى فروع الشركة والوكلاء المعتمدين، على أن يتم تباعًا طرح كميات أكبر من الهواتف في السوق المصرية لتلبية الطلب على هواتف الشركة.

وكشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن شركة سامسونج طرحت بالفعل إصدارين من منتجات مصنعها ببني سويف وهما موديل A13 والذي تم تحديد سعره للمستهلك لنحو 4500 جنيه فئة 64 جيجا و4740 جنيه لفئة 128 جيجا، في حين سعر نظيره المستورد 5135 جنيه فئة 64 جيجا و5660 فئة 128 جيجا، والموديل الثاني A23 تم طرحه بسعر 5850 جنيهًا لفئة السرعة 4 و6155 لفئة السرعة 6 وفي المقابل أسعار المستورد من ذات الموديل 6390 لفئة السرعة 4 و6800 جنيهًا لفئة السرعة 6.

أوضح "الحداد"، أن طرح الموديلات الجديدة المنتجة محليًا بأسعار منخفضة كثيرًا عن نظيرتها المستوردة من شأنه إلى حد كبير تحريك سوق المحمول الذي عانى ركوداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وفي الوقت ذاته يجعل السوق تدريجياً قادرًا على الاستغناء ولو بشكل نسبي عن الهواتف المستوردة من الخارج وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري بشكل عام من خلال تقليل الفاتورة الاستيردية وتخفيف الضغط في الطلب على العملة الأجنبية.

وأكد حسين سعد، عضو مجلس إدارة شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن تلاحق الإعلان من قِبل الشركات العالمية عن تصنيع منتجاتها في مصر يدعم تحويل مصر لمحطة رئيسية للتصدير للأسواق المحيطة وتحديداً الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى إعلان بدء إجراءات تدشين مصنع لشركة "OPPO" الصينية في مصر بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًّا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار، وما تلاها من إنتاج شركة نوكيا للهاتف موديل 105 حاملاً شعار "صنع في مصر"، وأعقبها طرح منتجات شركة سامسونج الكورية لمنتجات من إنتاج مصنعها بمحافظة بني سويف.