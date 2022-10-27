شعبة القصابين: استقرار اللحوم فى الأسواق والكيلو بـ165 جنيها

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة القصابين الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم الخميس، مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى ما بين 170 و185 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.