شعبة الأغذية: أسعار السلع مستقرة وارتفاع سعر الصرف سيكون تأثيره محدود

كتب إسلام سعيد

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنه لا تأثير على أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع سعر الصرف وأن وجد سيكون محدودا.

وأوضح المنوفى، فى بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالى لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية.

وتوقع المنوفى، أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة بالموانئ المصرية سيكون هناك وفرة فى السوق وبالأخص أن السلع الغذائية، خاصة انها مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ انتاج وانتهاء، وبالتالى من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.

شهد سعر الدولار اليوم، ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصرى، فى منتصف تعاملات اليوم الخميس 27 أكتوبر، بقيمة 30 قرشًا، يضاف إلى الزيادات التى تمت خلال اليوم بقيمة 2.60 جنيه تقريبًا شراء وبيع، فى البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار اليوم فى أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات «الأهلي ومصر»، 22.65 جنيه للشراء 22.75 جنيه للبيع.