"شباب القليوبية": حقيقة الشعب المصرى تظهر فى التحديات وتثبت وعيه بقضايا الوطن

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن التجربة أثبتت أننا لم نفهم ولم نعرف ولم نقدر حقيقة المصريين فهم شعب التحدي والتضحية، ويثبت في كل المواقف عن مدي وعيه بقضايا الوطن، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الحوار الوطني، برعاية النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومشاركة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، وحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأسامة فتحي، وسولاف درويش أعضاء مجلس النواب، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وممثلين عن الكنيسة، من عدد من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين.

وأضاف "الصبروط"، أن ما تواجهه الدولة المصرية في طريقها نحو المستقبل يحتم علينا جميعا المشاركة والتصدي والمواجهة، مشيرا إلى أن مسار الإصلاح وبناء المستقبل ليس فقط مسؤلية حكومة أو قائد فحسب، إنما مسؤولية مشتركة قيادة وحكومة وشعب ودولة بأكملها.

فيما أكدت القوي السياسية المشاركة بالجلسة النقاشية حول الحوار الوطني بالقليوبية، علي ضرورة وضع رؤية الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة ووضع خارطة المستقبل لمشاركة كل القوي السياسية المؤيدة والمعارضة وأخذ كل المقترحات البناءه مأخذ الجد في التنفيذ.