سقوط أمطار خفيفة بالغربية مع ارتفاع درجات الحرارة والمحافظة تعلن الطوارئ

الغربية مصطفى عادل

شهدت محافظة الغربية قبل قليل سقوط أمطار خفيفة بمدن ومراكز المحافظة، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة.

وتجمعت السحب الخفيفة والمتوسطة في سماء المحافظة في الوقت الذي رفعت فيه المحافظة حالة الطوارئ في كافة القطاعات تحسبا لسقوط امطار غزيرة للتعامل معها فورا، وجهزت المحافظة سيارات شفط المياه التابعة لمجالس المدن والاحياء وشركة مياه الشرب للنزول فورا للشوارع وشفط المياه حال سقوط أمطار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غير مؤثرة على الحياة اليومية، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة



سقوط أمطار خفيفة



أمطار خفيفة