سفير مصر بفلسطين: ندعم الشعب الفلسطينى لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

كتب أحمد جمعة

استقبل محمود العالول "أبو جهاد" نائب رئيس حركة فتح في مكتبه، صباح اليوم الخميس، السفير ايهاب سليمان سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين.

ووضع العالول السفير المصري في صورة الأوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين، وبخاصة الهجمة التي تشهدها الاراضي الفلسطينية من جرائم يرتكبها جيش دولة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، واصفا هذه الجرائم والاعتداءات بغير المسبوقة، وبما يحدث في نابلس وجنين من ارهاب منظم بهدف القتل والتدمير واتباع دولة الاحتلال لسياسات العزل والحصار كما تشهده مدينة نابلس في هذه الايام، وما يرافق ذلك من ممارسات الاحتلال التهويدية والاستفزازية واعتداءات في مدينة القدس بحق مقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وما تشهده المدينة من ممارسات وسياسات تهودية خطيرة تغير من واقع المدينة وطابعها، وما تفرض هذه السياسات من تشديد وتضييق للخناق على حياة المواطنين الفلسطينيين هناك.

وشدد العالول على تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بكامل الحقوق الفلسطينية المتعلقة بضرورة مواصلة النضال والصمود حتى انجاز الحرية واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره أكد السفير سليمان على دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، كما أكد على استمرار دور مصر بما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني بهدف ضمان الوحدة الوطنية الفلسطينية.