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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-10-2022

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:24 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-10-2022 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 71.24 جنيه للشراء، و74.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 73.82 جنيه للشراء، و74.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

73.82 جنيه للشراء.
 
74.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

71.24 جنيه للشراء.
 
74.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

71.45 جنيه للشراء.
 
74.44 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

72.22 جنيه للشراء.
 
74.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

69.61 جنيه للشراء.
 
74.61 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

73.33 جنيه للشراء.
 
75.09 جنيه للبيع.

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