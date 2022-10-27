اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الخميس 27-10-2022

الخميس، 27 أكتوبر 2022 04:22 م
سعر الدولار اليوم الخميس 27-10-2022 الدولار
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سعر الدولار .. ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الخميس 27-10-2022 بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 22.85 للشراء، 22.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجارى الدولى 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

22.85 جنيه للشراء.
 
22.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

22.90 جنيه للشراء.
 
23 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

22.90 جنيه للشراء.
 
23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

22.95 جنيه للشراء.
 
23.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

23.10 جنيه للشراء.
 
23.20 جنيه للبيع.
 
 

اسعار الدولار

الدولار

الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصر

اسعار الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار الان

اسعار الدولار الان

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار

اسعار الدولار فى البنوك

سعر الدولار فى البنوك

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة