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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-10-2022 بالبنوك المصرية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:50 ص
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-10-2022 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-10-2022 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 19.67 للشراء، 19.73جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.70 جنيه للشراء، 19.75جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 19.67 جنيه للشراء، 19.74 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.67 جنيه للشراء.
 
19.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.67 جنيه للشراء.
 
19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.67 جنيه للشراء.
 
19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.70 جنيه للشراء.
 
19.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.69 جنيه للشراء.
 
19.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.72 جنيه للشراء.
 
19.75 جنيه للبيع.

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