اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:30 ص
أكرم القصاص
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سرقة مقاعد مواقف الحافلات فى لاتفيا بسبب ارتفاع أسعار الحطب

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:16 ص
سرقة مقاعد مواقف الحافلات فى لاتفيا بسبب ارتفاع أسعار الحطب سرقة المقاعد فى لاتفيا
وكالات الأنباء

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تعرضت مقاعد مواقف الحافلات فى منطقتى توكومس ودوبيلى فى لاتفيا للتخريب، حيث تم قطعها بالمنشار وسرقة الخشب المصنوعة منه، وربط كثيرون الحادثة بارتفاع أسعار الحطب مع اقتراب فصل الشتاء.

وتظهر الصور التى نشرتها وكالة "Latvijas valsts ceļi (LVC)" الحكومية، أن الألواح الخشبية المستخدمة فى تشكيل المقاعد قد نُشرت في 15 محطة مختلفة. وتقدر تكلفة هذا التخريب بأكثر من 1100 يورو.

وتقول إحدى النظريات، إن المخربين أرادوا الخشب كحطب. ومع ذلك، نظرا للكمية الصغيرة نسبيا من الخشب الذي ستنتجه المقاعد المسروقة، يجب استخدام قدر كبير من الوقود لأن الخشب المسروق يحتوي على مواد حافظة تجعله غير مناسب بشكل خاص للاستخدام في أنظمة التدفئة.

من جهتها فتحت الشرطة اللاتفية تحقيقا في الحادثة، وجاري البحث عن الجناة.


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