"رياضة شمال سيناء" تنظم لقاء لإبراز أنشطة وانجازات الدولة المصرية

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لقاء خاص مع عدد من مراسلي الصحف والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومسؤلي الربط الإلكتروني بمحافظة شمال سيناء، بمركز شباب مدينة العريش.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن اللقاء تناول أهمية دور المنسق الإعلامي في إبراز أنشطة وزارة الشباب والرياضة، وانجازات الدولة المصرية، مع التأكيد على أهمية قطاع المحافظات الحدودية ومحافظة شمال سيناء، وسعي وزارة الشباب والرياضة الى تطوير العمليات الإنشائية بالهيئات الشبابية والرياضية، و تطوير الأنشطة والفاعليات المقدمة للنشء والشباب، والدور الهام والفعال لمسؤلي الربط الإلكتروني في ربط جميع الهيئات الشبابية بمنظومة بيانات حديثة متطورة تشرف على تحديثها وزارة الشباب والرياضة في تميز للوزارة في عصر الرقمنه والتحول التكنولوجي، مما يساهم بشكل كبير وفعال في خدمة عمل المنسقين الإعلاميين وتطوير الخدمات الإعلامية المقدمة للجمهور العام سعيا لجذب أعداد أكبر من المشاركين في انشطة الوزارة لتعظيم الإستفادة منها.

كما تناول اللقاء الأهداف العامة لإنشاء وحدة المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة، والتي تسعى لتوحيد الرسالة الإعلامية للوزارة بما تتضمنها من هيئات شبابية ورياضية على مستوى الجمهورية، وكذلك تدريب المنسقين الإعلاميين على الصياغة الخبرية وإخراج المنتج الإعلامي المتميز وتحول منظومة الربط الإلكتروني لتكون أكثر فاعلية وتقوم بالدور الأساسي المنوط بها .

تطرق اللقاء ايضا إلى دور المنسقين الإعلاميين في التفاعل مع القضايا والأحداث الهامة في الدولة وفقا لرؤية وتوجبهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدور الهام لإبراز أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، وما يحمله المؤتمر من رسائل تبرز الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في إفريقيا والعالم.

كما ناقش اللقاء أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي_مصر 2022 لمناقشة مستقبل الإقتصاد المصري، والذي جاء في توصياته أهمية تفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي وتنمية الصادرات الصناعية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، والتي تعبر عن طريق جديد نحو تنمية موارد الدولة المصرية الصناعية والبشرية.

وفي مجال الشائعات، أبرز اللقاء الدور الكبير والفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في التصدي للشائعات، وما له من أهمية كبيرة لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، الأمر الذي يعد هدف أساسي من أهداف عمل وحدة المنسقين الإعلاميين بجميع محافظات الجمهورية.