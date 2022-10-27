ونقلت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة عن الرئيس الروماني قوله - بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم القوات المسلحة الوطنية - إن الزيادة ستكون بمثابة خطوة أخرى للأمام تستهدف زيادة قدرة الجيش على أداء المهام الموكلة إليه، وبالتالي منح رومانيا مزيدًا من المصداقية في ممارسة دورها كركيزة للأمن الإقليمي.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن ذلك يعني إبرام المزيد من عقود الدفاع الكبيرة الموجودة حاليا على قائمة المشتريات الرومانية، لاسيما وأن وزارة الدفاع الرومانية طلبت من البرلمان الموافقة على شراء طائرتي هليكوبتر عسكريتين من طراز (إيرباص إتش215 إم) بسعر يبلغ 150 مليون يورو، وفقًا لطلب مطروح على جدول أعمال المكتب الدائم لمجلس النواب.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن المروحيات يجب أن تكون مجهزة بقدرات قتالية مثل الأسلحة والتقنيات الحربية، وقد تم تقديم الطلب بعد أن أجازت لجنة خبراء بمجلس النواب بالفعل عقد شراء بقيمة 300 مليون دولار لـ 18 طائرة بدون طيار من طراز (بيرقدار تي بي 2) بدون طيار.