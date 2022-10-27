رئيس وزراء باكستان: مصر نموذج لنا فى تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى

كتب أحمد جمعة

التقى السفير د. طارق دحروج سفير مصر لدى باكستان ، الخميس، شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمقر إقامته الرسمى. وقد استهل رئيس الوزراء الباكستانى اللقاء بالإعراب عن شكره لرئيس الجمهورية على دعوته لقمة رؤساء الدول والحكومات التى تعقد على هامش مؤتمر COP27، ومعرباً على تطلعه للمشاركة بفعالية فى هذا المؤتمر وإنجاحه.

كما أكد رئيس وزراء باكستان عن تقديره الشخصى للرئيس السيسى ورؤيته السياسية، وعميق تقديره لقيام رئيس الجمهورية بتقديم العزاء لباكستان خلال الاتصال الهاتفى الأخير بينه وبين رئيس الجمهورية.

كما أثنى رئيس وزراء باكستان على دور مصر الرائد سياسياً على المستوى الدولى، ومبدياً إهتمامه بالتعرف على المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها مصر حالياً، ومشيراً إلى أن مصر تعد نموذجاً لباكستان فى كيفية تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى لتطوير هيكل الإقتصاد الوطنى.

وأضاف، فى ذات السياق، أنه يسعى لتعزيز العلاقات المصرية-الباكستانية فى كافة المجالات. وأشار بالتحديد إلى أهمية العمل لتطوير هيكل التبادل التجارى بين مصر وباكستان وتعزيز التعاون فى مجال الصناعات النسيجية بما يحقق التكامل فى هذا القطاع الذى تمتلك فيه مصر وباكستان إمكانيات كبيرة.

كما أشاد رئيس وزراء باكستان بالدور الرائد لمصر وللأزهر الشريف على المستوى الإسلامى، خاصة وأنه يعد أحد أهم المؤسسات الدينية الإسلامية، ويساهم فى نشر الفكر الوسطى المعتدل فى العالم الإسلامى من خلال خريجى جامعة الأزهر. وأضاف أن باكستان تأمل فى تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف.