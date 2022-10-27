وقال الدكتور سليمان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن المشروع القومى للبتلو بدأ في منتصف عام 2017 بدعم 100 مليون جنيه فقط، لافتا إلى أنه تم اعتماد دعم إضافي للمشروع ليستفيد منه حتى الآن 42 ألف مربي صغير وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أن آخر اعتماد للمشروع كان 36 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن يكون الناتج 52 % من اللحوم الحمراء، ولكن المشروع رفع الإنتاج إلى 60% في الوقت الذي كانت دول العالم تعاني فيه من عدم توافر البروتين الحيواني.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن مجلس إدارة المشروع وضع تيسيرات للمربين للاستفادة من المشروع .. موضحا أن التقدم للمشروع لا يحتاج رخصة أو تصريح مزاولة نشاط، بل يتم الاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية من البنك ووزارة الزراعة والهيئة البيطرية لمكان التربية وبعدها تتم عملية التسجيل للمكان والمتابعة الدورية للمكان.

وأوضح أنه فور وصول الحيوانات لمكانها يتم التسجيل والتأمين عليها، وذلك لتجنب أي مشكلة سرقة أو نفوق.