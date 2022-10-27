رئيس جامعة حلوان ينعى الدكتور محمد حازم عميد كلية الفنون ونائب رئيس الجامعة السابق

نعى الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور محمد حازم فتح الله استاذ الجرافيك وعميد كلية الفنون الجميلة سابقا ونائب رئيس جامعة حلوان سابقا ورئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس .
وتقدم رئيس الجامعة ونواب رئيس الجمعية لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملون بالجامعة بخالص التعازى فى وفاة الدكتور محمد حازم مقدمين التعازى لأسرة الراحل وداعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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