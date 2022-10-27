رئيس جامعة أسيوط يصطحب سفير اليابان فى جولة تفقدية لمعامل المستشفيات الجامعية

أسيوط - فريق المحافظات

اصطحب الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط ضيوف الجامعة السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية، ويو إتشيرو يوشيمورا سكرتير ثان بالسفارة اليابانية، في جولة تفقدية للمعامل المركزية بمستشفيات أسيوط الجامعية، والتي رافقه فيها الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

وكان فى استقبالهم الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي ، والدكتورة عزة عز الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان جلال مدير المعامل المركزية، والدكتورة وفاء التهامى رئيس وحدة المناعة الإكلينيكية بالقسم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجولة تضمنت زيارة المعامل المركزية والتي تضمنت زيارة معمل الهيماتولوجي والنزف والتجلط، ووحدة المناعة، مشيراَ إلى قيام سفير دولة اليابان بمتابعة وتشغيل إحدى الأجهزة الطبية بالمعمل والذى تم التبرع به من قبل هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" شهر مارس الماضى 2022 ، والذي يتجاوز قيمته أكثر من 2 مليون جنيه، والمختص بقياس رد الفعل المناعى عند المصابين بفيروس كورونا المستجد و ذلك لدعم الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية في إطار علاقات التعاون والعمل المشترك مع الجايكا فى مختلف المجالات العلمية أو الصحية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بما تتضمنه جامعة أسيوط والمستشفيات الجامعية من إمكانيات طبية هائلة وأجهزة متقدمه تعمل على تقديم خدمة طبية فائقة الجودة والدقة للمرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية من المحافظة والمحافظات المجاورة .











































