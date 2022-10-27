رئيس جامعة أسيوط يستقبل سفير اليابان لبحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك

أسيوط - فريق المحافظات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية، ويو إتشيرو يوشيمورا سكرتير ثان بالسفارة اليابانية في مستهل زيارتهم العلمية للجامعة في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك والتبادل العلمى والثقافى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور عبد الرحمن حيدر وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد أبو العلا بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالضيوف في رحاب جامعة أسيوط التي تُعد أقدم وأعرق جامعات الصعيد، مؤكداً علي حرص إدارة الجامعة على إقامة علاقات تعاون مع كافة الجهات والمؤسسات العلمية إلي جانب التبادل الطلابي في مختلف دول العالم والاستفادة من البرامج الدراسية التي تخدم احتياجات سوق العمل، مستعرضاً أن جامعة أسيوط تنفرد بوجود أكبر عدد من مراكز تعليم اللغات الأجنبية في صعيد مصر والتي لا تقتصر علي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولكن تمتد خدماتها لأفراد المجتمع من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، مرحباً بتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع الجامعات والمؤسسات اليابانية في مختلف المجالات العلمية والصحية والبحثية.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور أحمد عبد المولي أن جامعة أسيوط تضم إمكانات علمية متقدمة الي جانب التصميم المعماري المميز للحرم الجامعي، مشيراً إلي أن جامعة أسيوط لديها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من خريجي الجامعات اليابانية، مشيداً بدور السفارة في تسخير وتوفير مجموعة من المنح الدراسية للطلاب المصريين ، متمنياً الاستفادة من فرص التعاون المشترك بين جامعة أسيوط والجامعات اليابانية.

وأشاد سفير دولة اليابان بجامعة أسيوط ومكانتها العلمية المتميزة على المستوى الاقليمى والدولى وما تضمه من نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، فضلاَ عن كوادر مؤهلة فى مختلف التخصصات.