رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد وحدة المشروعات لتطوير التعليم العالى

أسوان- صلاح المسن

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وفد وحدة إدارة المشروعات لتطوير التعليم العالى بالحرم الجامعى بصحارى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور نادى كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة والدكتور راضى عبد المجيد عميد كلية التربية والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، وذلك لزيارة كليتى هندسة الطاقة وكلية الزراعة جامعة أسوان لتسليم مشروعى دعم الفاعلية التعليمية بالكليتين.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية إنه فى الدورة السابقة من عامين تقريبا فازت كليتى الزراعة والموارد الطبيعية وهندسة الطاقة بمشروع لدعم الفاعلية التعليمية، وقام الخبراء من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى - إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بتقديم الدعم الفنى وأيضا من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أنه تم تقديم الدعم المالى من وزارة التعليم العالى بنسبة 60 % ومن الجامعة بنسبة 40 %.

وتم أمس الأربعاء تسليم المشروعين. وقام اليوم الخميس الوفد بزيارة لمقر الكليتين للوقوف علي الامكانيات المتاحة والعمل علي تقديم الدعم الفني، وكان من نتائج المشروعان تقديم كلية هندسة الطاقة للاعتماد المؤسسى للكلية ككل لأن بها 4 برامج تعليمية.

وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز سوف تتقدم كلية الزراعة والموارد الطبيعية للاعتماد البرامجى لأن الكلية بها أكثر من 4 برامج تعليمية أيضا.

وأعلن الدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية عن فوز كلية التربية جامعة اسوان على مشروع دعم الفاعلية التعليمية وذلك من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى وإدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد.

وأشار الدكتور نادى كمال مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان إلى أن فترة المشروع تبدأ من 1 أكتوبر 2022، ولمدة ثمانية عشر شهرا. وذلك بدعم تلك المشروعات فنيا وماليا من وزارة التعليم العالى وجامعة أسوان، ويهدف المشروع إلى تأهيل الكلية للتقدم للاعتماد البرامجى بعد انتهاء فترة المشروع.