رئيس الوزراء يعلن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء

كتبت هند مختار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.