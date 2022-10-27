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رئيس الوزراء يعلن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:53 ص
رئيس الوزراء يعلن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.

صندوق النقد الدولى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

اليوم السابع بلس



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