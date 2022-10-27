رئيس الوزراء يعلن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
رئيس الوزراء يعلن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراءالخميس، 27 أكتوبر 2022 11:53 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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