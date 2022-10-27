رئيس الوزراء: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لقرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الاقتصاد المصرى يتجه نحو الاستقرار، موضحا أن الاتفاق مع صندوق النقد بإجمالى 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.

فيما أضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، أن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي ويعزيز السياسة النقدية.

وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطى المصرى.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.