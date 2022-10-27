اليوم السابع
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رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: قرارات الحكومة ستعالج أزمة التضخم

الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:08 م
رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: قرارات الحكومة ستعالج أزمة التضخم شريف الصياد
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن ما أعلنته الحكومة اليوم هو حزمة من القرارات وليس قرار واحد، وهم تحرير جزء من الصرف ورفع سعر الفائدة، وإعلان البنوك عن شهادات إدخار.

 

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى إم سى، أن ما تم الإعلان عنه اليوم هو حزمة من القرارات المهمة للغاية ستعالج أزمة التضخم الذى سيحدث لارتفاع سعر الدولار.

 

وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن طوق النجاه للشركات للخروج من عنق الزجاج هو التصدير والتوسع في التصدير، ولابد أن تنظر كل الشركات للتصدير وأصبح التصدير هو النجاة لأى شركة وتحسين مستوى المنتج لينافس عالميا.


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