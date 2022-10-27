اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:33 م
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رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء: قرار البنك المركزى ضرورى لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:00 م
رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء: قرار البنك المركزى ضرورى لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم محمد سامى سعد - رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محمد سامى سعد، رئیس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قرار رفع الفائدة كان ضروريا لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم.

 

وأوضح  أن قرار البنك المركزي الصادر اليوم بشأن رفع الفائدة كان ضروريا،  للغاية لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم في الدولة لافتا إلى  أن القرار جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي 2022، وتوجهات ورؤى قوى مجتمع الأعمال .والمستثمرين في ظل معاناة واضحة من أزمة توافر الدولار.

 

 وأشار المهندس محمد سامي سعد ، إلى أن رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليات الإسراع بتحويلات الأموال من الخارجة والتي كانت تنتظر خفض العملة المحلية ، مؤكدا على أن جميع القطاعات الاقتصادية كانت في انتظار صدور القرار وتم المطالبة به.

 


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