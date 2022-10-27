"حياة كريمة" توقع الكشف الطبى على 745 مواطنا بالجيزة

كتبت - مرام محمد

نفذت مبادرة "حياة كريمة" قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ عثمان بمركز الحوامدية، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وأسفرت القافلة، عن توقيع الكشف الطبي على 745 مواطنا، في 10 تخصصات طبية وهي، (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، مع صرف العلاج بالمجان للمواطنين وتحويل 16 حالة تحتاج إلى الفحص الدقيق إلى أقرب مستشفى.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.