حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء محطة صرف صحى ووحدة صحية فى جزيرة أبو صالح

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، لـ"االيوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع محطة معالجة جزيرة أبو صالح شرق النيل بطاقة 2000 م3/يوم، مشيرا إلى أنه تجرى حالياً أعمال الخراسانات وأحواض النهوية والجفيف والترسيب ضمن أكثر من 15 مشروعاً يتم تنفيذها فى قطاع الصرف الصحى بقرى مركز ناصر.

وأضاف على يوسف أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء الوحدة الصحية بأبو صالح، والتى يتم إنشاؤها طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل ضمن 17 مشروعًا بقطاع الصحة يتم تنفيذها تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.