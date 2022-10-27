"حياة كريمة" بأسوان: الانتهاء من 3 مشروعات تعليمية وصحية ورى فى قرية الرمادى

أسوان – عبد الله صلاح

أكد ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأسوان، أنه تم الانتهاء من 3 مشروعات تعليمية وصحية ورى بقرى الرمادى بحرى بمركز إدفو بنسبة 100 %، وهم مشروعات: تبطين مسقى الحج حسن بالحصايا، وإنشاء الوحدة الصحية بالوقاداب، ورفع كفاءة وتوسيع مدرسة الوقاداب الإعدادية.

جاء ذلك أثناء عرض فريق وحدة حياة كريمة، نتائج الجولات الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية على محافظ أسوان، والتى شملت المشروعات الجارية بقرية الرمادى بحرى بمركز إدفو والتى يستفيد منها أكثر من 70 ألف مواطن موزعين على 39 قرية ونجع وعزبة.

كما شملت الجولة التفقدية، تفقد مشروع إنشاء نقطة الإسعاف والمجمع الزراعى بالحصايا ، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الرمادى بحرى بنسبة 95% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى بالحصايا بنسبة ٨٧ % ، ومشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء للقرية وتوابعها بنسبة 75 % ، علاوة على تفقد أعمال إنشاء العمارات السكنية ضمن مشروع (سكن كريم) بإجمالى 80 وحدة سكنية ملحق بها 80 حظيرة بقرية الحصايا وأيضاً 64 وحدة سكنية ملحق بها 64 حظيرة بقرية الغنيمية وقد بلغت نسبة التنفيذ فيها 40% .



حياة كريمة فى قرية الرمادى بحرى



نقطة إسعاف



ملاعب