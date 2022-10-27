جولة انتخابية تشمل 4 ولايات وضربة لحاكم فلوريدا.. نشاط مكثف لدونالد لترامب

أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى مدينة ميامى بولاية فلوريدا قبل يومين فقط من موعد إجراء الانتخابات النصفية المقررة فى الثامن من نوفمبر المقبل، لكن لن يأتى لدعم حاكم الولاية رون دى سانتس، الذى يسعى للفوز بولاية ثانية، ولكنه سيأتى لحشد الدعم للسيناتور ماركو روبيو.

وفى إطار نشاط انتخابى مكثف يشمل زيارة عدة ولايات، قال ترامب إنه سيشارك فى فعالية انتخابية مع روبيو فى السادس من نوفمبر، بينما لم يأت على ذكر ديسانتس، الذى يُطرح اسمه كمرشح جمهورى محتمل فى سباق البيت الأبيض 2024، وقال مستشار لترامب أن حاكم فلوريدا لن يحضر الفعالية، بحسب ما ذكرت صحيفة بولتيكو.

وقالت بولتيكو أن هذا الازدراء الواضح أغضب بعض الأشخاص من المقربين لديسانتس، الذين شكوا من أن حاكم فلوريدا لم يتم إبلاغه بموعد الفعالية قبل إعلان ترامب عنها. ويعنى توقيت عقد ترامب وروبيو الفعالية أن أى نشاط انتخابى يعقده ديسانتس فى هذا اليوم لن يحظى باهتمام كبير خلال تلك الفترة بالغة الأهمية من انتخابات 2022 النصفية.

وقال مستشار جمهورى مقرب من حاكم فلوريدا: لقد تم اختطاف هذا الأحد الذى يسبق يوم الانتخاب بشكل كامل من قبل ترامب حيث سيحتوذ على اليوم كله. فلن يستطيع أى جمهورى أن يذهب إلى فعالية لديسانتس فى هذا اليوم. بينما وصف شخص آخر مؤثر فى عالم ديسانتس إنه هذا "كوع فى حلق رون"، وألقى باللوم على مستشارى ترامب.

من ناحية أخرى، يتوجه ترامب إلى ولاية أيوا، التى تحمل أهمية فى سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل موعد التصويت المقرر فى نوفمبر، وستعقد الفعالية فى الثالث من الشهر القادم، وهذا فى إطار عدة جولات لحشد المرشحين الجمهوريين تشمل أيضا بنسلفانيا وأوهايو.