جنوب سيناء تطلق ماراثون مشى من أجل مناخ أفضل وبمشاركة 500 فتاة رياضية

جنوب سيناء -محمد حسين - فايزة مرسال

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء اليوم الخميس مارثون للمشي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء للمستفيدين من مشروع الرياضة من أجل التنمية.

انطلق الماراثون بحضور محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة وسامية عيد، منسق المشروع بوزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز وأحمد مسعد وكلاء المديريه وسهير صديق، سكرتير المدينة وقيادات الشرطة والإسعاف.

حضر الماراثون 500 فتاة من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية المستفيدين من برنامج لياقتي مهارتي من أمام مركز شباب الطور وإلي الاستاد الرياضي بالتزامن مع وجود قافله الشباب والمناخ بمحافظة جنوب سيناء.

نفذ مدربات المشروع أنشطة ترويجية وترفيهية للفتيات المشاركات في الماراثون داخل ملاعب الاستاد الرياضى من أنشطة ودروس لياقتي مهارتى.

وأكد "فتحي" أن الماراثون يعد أحد صور نشر الثقافة الرياضية للجميع، وتقديراً لجهود الدولة في الاستعداد لمؤتمر المناخ وتقديم أجيال قادرة على تحمل المسئولية، ويستهدف البرنامج 3000 آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمه اليونسيف في اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولي استهدفت سبع مراكز علي مستوي محافظه جنوب سيناء، يأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.