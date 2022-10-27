جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جنيف على رحلة الطائرة السويسرية، اشتبه إسلام موسي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب برتغالي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد رمضان مأمور الفحص وخالد يحيي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

وبالعرض علي مهند سامي نائب مدير الإدارة فقام بتكليف محمود عبد الباسط مأمور الجمرك ومحمود صبري بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا مخبأة داخل مفرمة وداخل حقائبه الشخصية، وقام بالجرد والتحريز لجنة من شريف أحمد وحسين فتحي مأموري الجمرك بحضور أحمد طايع وأشراف عصام عباس بالأمن الجمركي.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 26 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.