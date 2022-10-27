جامعة بنى سويف تحتل المرتبة 172 فى مجال العلوم الصيدلانية بتصنيف US

بنى سويف ـ فريق المحافظات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على مستوى تصنيف التخصصات العلمية فى تصنيف US news الأمريكى لعام 2022 والذى يضم فى تصنيفه ما يزيد عن 25 ألف جامعة على مستوى العالم، على المرتبة 172 عالميًا فى العلوم الصيدلانية والسموم متقدمة 16 مركز عن العام الماضى، وحصدت فى تصنيف الكيمياء المرتبة 750 عالميًا متقدمة 68 مركزًا عن العام الماضى، وفى مجال الفيزياء احتلت الجامعة المركز 528 متقدمة 10 مراكز عن العام الماضى، لافتًا أن الجامعة حصدت على مستوى كافة التخصصات فى ذات التصنيف المرتبة 14 على مستوى الجامعات المصرية، وعلى المستوى الأفريقى حصدت المركز 38، وعلى المستوى العالمى حصدت المركز 959 متقدمة عن العام الماضى 35 مرتبة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تصنيف US news يعتمد على عدة معايير مرتبطة كليًا بالبحث العلمى والنشر الدولى وعلى رأسها السمعة البحثية عالميا وإقليميا بنسب متساوية 12.5% لكل منهما، والنشر الدولى والذى يمثل 10%، الكتب الدولية 2.5%، والمؤتمرات الدولية 2.5%، ومعدلات الاستشهاد النوعية 10%، والعدد الإجمالى للاستشهادات 7.5%، وعدد الأبحاث فى المجلات المستشهد بها فى الربع الأول (Q1a) 12.5%، ونسبة الأبحاث فى المجلات المستشهد بها فى الربع الأول (Q1a) 10%.

وأضافت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة، أن التعاون الدولى فى تصنيف US يمثل 5%، وعدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دوليين 5%، وعدد الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% تمثل 5%، ونسبة الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% تمثل 5%، مشيرة إلى أن النجاح المتوالى فى التصنيف يأتى نتيجة لمؤشرات الخطة الاستراتيجية الموضوعة لدعم التصنيف من قبل مركز تطوير الأداء الجامعى ومكتب التصنيف وفى إطار خطة الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهة أخرى وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 214، على مقترح كلية الآداب لعمل معارض وتدريب للطلاب وتنظيم ندوات بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور أن الكلية ستقوم بعمل معرض ملابس مدعمة وإكسسوارات على هامش استقبال الطلاب الجدد بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، كما سيتم عمل تدريب لطلاب وطالبات الجامعة حول كيفية التعامل مع الإيذاء والتحرش فى الأماكن العامة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وإدارة رعاية الشباب بالجامعة، وعقد ندوة عن تقبل الآخر ونبذ العنف خلال شهر نوفمبر المقبل بحضور عضو هيئة تدريس من قسم علم النفس وواعظ من منطقة وعظ بنى سويف الأزهرية.

وأكد الدكتور رمضان عامر عميد الكلية على دعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لعقد تلك الأنشطة لطلاب الكلية حيث تم خلال الفترة الماضية إطلاق مبادرة بعنوان "حافظ على الحياة – حافظ على المياه" وذلك لتوفير المياه من خلال تقليل حجم الاستهلاك لوحدات الطرد بدورات المياه، مما يؤدى لتوفير ما يعادل 40 ألف لتر مياه شهريًا بكلية الآداب ويدعم مبادرة الجامعة الخضراء والحفاظ على المواردالطبيعية، وتنظيم ورشة عمل تدريبية على المشغولات اليدوية بحرم الكلية لاستثمار وقت الطلاب.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلسته رقم (214)، على تنظيم ورشة عمل لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بكلية العلوم عن ريادة الأعمال وضبط الجودة بالتعاون مع مركز التطوير الجامعى UCCD، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

أوضح الدكتور منصور حسن، أن الهدف الأساسى من الورشة هو تطوير المهارات والقدرات الذاتية للطلاب، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال هى حجر الزاوية للتنمية المستدامة فى مصر، مؤكدًا على أهمية نشر ثقافة العمل الريادى فى المنظومة التعليمية، لاسيما فى التعليم الجامعى لما له من نتائج وآثار قوية على التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح رئيس الجامعة أن الورشة تستهدف تعريف الطلاب بمفهوم ريادة الأعمال، وتقييم وتعزيز افكار المشروعات الريادية لديهم، فضلًا عن التعرف على صفات رائد الأعمال، والمهارات التى يحتاجها رائد الأعمال.

وأيضا وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 214، على مقترح كلية الزراعة لعقد ندوات مشتركة والقيام بقوافل توعوية بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

أكد الدكتور منصور أن الكلية ستقوم بعقد ندوة مشتركة مع كلية الزراعة جامعة عين شمس وهى فاعلية اليوم العالمى للتربةWorld Soil Day والذى حددته منظمة الأغذية والزراعة (f AO) فى الخامس من شهر ديسمبر من كل عام حيث سيتم تنفيذ الندوة فى بداية شهر ديسمبر المقبل لمدة يوم واحد حيث سيتم خلال الندوة التعريف بأهمية الأراضى الزراعية وكيفية المحافظة عليها من التدهور والتلوث ورفع خصوبتها لأنها مصدر الغذاء والمأوى للأنسان والكائنات الحية.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أنه سيتم عقد ندوة مشتركة بين كلية الزراعة وكلية الطب البيطرى ابجامعة عن تطبيقات مواد الناتو فى العلوم البيولوجية وسيحاضر فيها أستاذ من كلية العلوم الطبيعية جامعة ميلانيودلهى الهند وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل وسيتم تنفيذ الندوة بكلية الزراعة.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن كلية الزراعة ستقوم بتنظيم قافلة توعوية لمركز الفشن بعنوان "زراعة وانتاج شجرة المورينجيا" بالتعاون بين الكلية والمركز القومى للبحوث ومديرتى الزراعة والشباب والرياضة لنشر توعية للمزارعين والشباب بأهمية زراعة وانتاج شجرة المورينجا لما لها أهمية من الناحية الطبية وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل ويشارك فى القافلة ممثلين لكلية الصيدلة بالجامعة لأهمية شجرة المورينجا فى إنتاج العقاقير وذلك تماشيًا مع حرص الدولة على زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة وزيادة الوعى تجاه التكيف مع مستجدات التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور عبد اللاه سيد عميد الكلية على دعم الدكتور منصور حسن لجميع الأنشطة وما تقوم به الكلية حيث سيتم عقد بروتوكول مع معهد البحوث الزراعة والبيولوجية ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث حيث سيشمل البروتوكول على التعاون فى عمل أبحاث ومشروعات مشتركة وأنشطة نقل التكنولوجيا بين كلية الزراعة والمركز القومى للبحوث، والإشراف العلمى المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وزيارات الطلاب وتدريبهم وتبادل الخبرات وعمل مؤتمرات وورش عمل وتنظيم ندوات وحلقات دراسية مشتركة.

ووافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على مقترح كلية الزراعة بتنظيم دورتين تدريبيتين لقسم علوم الأراضى والمياه، بعنوان تطبيقات العلوم المساحية، وأساسيات الاستشعار عن بعد وتطبيقاته فى الأغراض الزراعية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور أن أهمية استخدام التقنيات الحديثة وغير التقليدية فى القطاع الزراعى، ومنها تطبيقات العلوم المساحية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، يتم حاليًا تطبيقها فى العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والقطن، كما تستخدم فى تتبع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها ومتابعة الزيادة فى مساحات التوسع العمرانى على الأراضى الزراعية على مراحل زمنية مختلفة، بما يساعد فى وضع الحلول اللازمة لمجابهتها وتتبع تدهور الأراضى مثل دراسة ملوحة التربة ودراسات تآكل الشواطئ وعوامل التدهور الأخرى، كذلك استخدامها أيضًا فى دراسة التوسع الزراعى وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا التى يتم إضافتها للرقعة الزراعية، مؤكدًا أن هذه الدورات تأتى فى إطار تطوير مهارات الطلاب وتزويدهم بأحدث المعلومات والدراسات العلمية فى المجال الزراعي.

وأيضا وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على إطلاق قاعدة بيانات لعلماء الجامعة ضمن مقترحات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بإطلاق عدد من الأنشطة والفعاليات، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

كما وافق المجلس على مخاطبة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لعمل اختبارات جودة لمياه الشرب داخل الجامعة، وتدشين حملات توعوية مستمرة عن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مركز تميز فى المياه والطاقة والغذاء، ومركز تميز فى إدارة النفايات.