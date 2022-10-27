اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:42 م
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توريد 26238 طنا و937 كيلو أرز بـ21 موقعا فى كفر الشيخ

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:47 م
توريد 26238 طنا و937 كيلو أرز بـ21 موقعا فى كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 26238 طنا و937 كيلو أرز بـ21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.
 
وأضاف نور الدين تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الارز

تموين كفر الشيخ



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