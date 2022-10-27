توريد 23405 أطنان من محصول أرز الشعير لمواقع التجميع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية محصول أرز الشعير، والذى يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزارى رقم 109 لسنه 2022م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول أرز الشعير خلال الموسم، وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج .

ومن جانبه أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالى كمية أرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 23405 أطنان و962 كيلو داخل 58 موقعا تجميعياً، مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفا و92 فدانا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتى تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

وشدد المحافظ على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال أرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد.