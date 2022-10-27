تنظيم معرض ملابس جديدة للأسر الأولى بالرعاية بقرية قزمان مركز قلين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية قزمان مركز قلين في محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ومن جانبه، قال السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ: "نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وشدد مسلم على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، مؤكداً أنه يتم رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، بالتعاون مع جمعية الاورمان، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة كفر الشيخ.