تنسيقية شباب الأحزاب تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، برعاية النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومشاركة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، وحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأسامة فتحي، وسولاف درويش أعضاء مجلس النواب، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وممثلين عن الكنيسة، من عدد من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين.

وبدأت جلسة المناقشة بعزف السلام الوطني، ثم كلمة للنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والذي رحب خلالها بالمشاركين بالجلسة النقاشية من أعضاء مجلسي النواب، وممثلي الأحزاب المصرية بمحافظة القليوبية، موضحا أن الهدف من الحوار هو رفع كافة رؤي القوي السياسية والشعبية وبلورتها من خلال توصيات يتم رفعها لمناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطنى.

وتابع عمرو درويش، أن هذا البقاء يأتي تحت عنوان "تحيا مصر"، بكل مكوناتها وطوائفها السياسية والحزبية وبمؤسساتها الوطنية وشبابها، وكل شئ وبأي شي، مشيراً إلى أن الحوار الوطني قيمته الحقيقية هي أن يستطيع الجميع أن يعبر عن أراءه وطموحاته وأن يقول كل ما يريد من أجل أن نبني مصر الجديدة.