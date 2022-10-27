تنسيقية شباب الأحزاب تعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى بجامعة دمنهور.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اليوم الخميس جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى بمقر كلية الطب البيطرى التابعة لجامعة دمنهور.

شارك فى الجلسة النواب رشا كليب وأحمد فتحى ومحمد إسماعيل وعلاء مصطفى بالإضافة إلى الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور والدكتور محمد غنيم والدكتور محمد اللافى وصابرين حجازى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى جانب عدد كبير من طلاب جامعة دمنهور.

وأكد المشاركون على أهمية الحوار الوطنى الذى إنطلقت فاعلياته مؤخرا بمشاركة كافة أطياف العمل العام من أجل تحقيق رؤية جامعة لمواجهة التحديات و مجابهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

واستمع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى آراء شباب جامعة دمنهور ومقترحاتهم بكل شفافية لعرضها على أجندة الحوار الوطنى .



وتنوعت محاور الجلسة النقاشية التى تفاعل معها الطلاب بشكل كبير، لتشمل أهمية المشاركة السياسية والأنشطة الطلابية لشباب الجامعات وكيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، وكذلك مناقشة مشاكل التعليم والصحة والبحث العلمى الذى هو بمثابة قاطرة للتنمية المستدامة فى مصر.

وطالب النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني الطلاب بالمشاركة فى الأنشطة الجامعية من أجل اكتساب خبرات جديدة وتنمية مهاراتهم تمهيدا للخروج إلى الحياة العامة.

داعيا عدد من طلاب جامعة دمنهور بالمشاركة فى الحوار الوطنى بالقاهرة لمناقشة مقترحاتهم مع المسئولين مباشرة دون أى تدخل رقابى.



وأوضحت النائبة رشا كليب، أن كافة المناقشات التى تضمنتها الجلسات مع الطلاب سيتم بلورتها وعرضها على مسئولى الحوار الوطنى بكل حرية وديمقراطية .



وأضافت أن الجلسات النقاشية مع طلاب الجامعات يعكس رغبة الدولة فى تفعيل دور الشباب ورفع مستوى وعيهم والتعبير عن طموحاتهم باعتبارهم القوى المحركة للمجتمع المصرى.