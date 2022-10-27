اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 04:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين دمياط": توريد 15900 طن من أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:31 م
"تموين دمياط": توريد 15900 طن من أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بياناً من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول مدى انتظام أعمال توريد أرز الشعير بالشون والمضارب الحكومية، حيث بلغت الكمية الموردة حتى مساء الأمس 15900 طن.
 
هذا وقد تضمنت تلك الجهود ضبط 505 أطنان من الأرز بمخازن سرية وسيارات للنقل بدون تصريح لنقلها وتهريبها أو لتخزينها واخفائها بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعرها بالأسواق، حيث تم تسليم الكميات المضبوطة إلى المضارب الحكومية لبيعها بالسعر الرسمى المُعلن عنه مسبقاً من قِبل الدولة.
 
وفى سياق آخر، فقد شنت المديرية عدة حملات تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط بضبط الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز وكذا محاربة الاحتكار والمغالاة فى الأسعار وحماية جمهور المستهلكين، وأسفرت تلك الحملات عن  تحرر 46 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد عن السعر الرسمى ولبيع سلع مجهولة المصدر وأيضا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وإدارة مخبز طباقى بدون ترخيص.

دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار دمياط

تموين دمياط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة