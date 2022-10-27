تموين برج العرب بالإسكندرية يضبط خامات مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الشركات والمصانع والخامات المستخدمة في التصنيع.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له بشن حملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط أحد الشركات ببرج العرب بحيازتها واستخدام مواد كيماوية وخامات تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

وتم ضبط التحفظ على الكميات الآتية: 72 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 1800 كجم من مادة حمض ستريك مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها، و38 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي كمية قدرها 950 كجم من مادة ديسولفين تستخدم في صناعه مواد التجميل مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها، وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.