تفاصيل خطة الأزهر الدعوية بمدارس وجامعات ومراكز شباب الأقصر لنشر صحيح الدين

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت منطقة وعظ الأقصر الأزهرية عدداً من اللقاءات الدعوية بشباب المدارس والجامعة ومراكز الشباب بقرى ونجوع الأقصر، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فى إطار الاهتمام بالعمل الدعوى على أرض الواقع وبهدف نشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف.

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل، مدير عام وعظ الأقصر، أن هذه اللقاءات يقوم بها رجال الوعظ وفق الخطة الدعوية بالتواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات فى المدارس والجامعة، ومناقشة الكثير من القضايا المهمة بمراكز الشباب والموضوعات التى تتعلق بالأمور الدينية والحياتية ودور الإسلام الوسطى فى الحفاظ على تماسك المجتمع من انتشار الفكر المتطرف وتعريف الناس بالقيم التى حثت عليها الشرائع السماوية.

فيما عقدت منطقة وعظ الأقصر الأزهرية عدداً من الندوات المفتوحة مع الشباب والمثقفين وعامة المواطنين على المقاهى ومراكز الشباب بقرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر، فى إطار الاهتمام بالعمل الدعوى على أرض الواقع بهدف نشر صحيح الدين، بهدف مناقشة أهم الموضوعات التي تتعلق بالأمور الدينية والحياتية ودور الإسلام فى منع الأفكار المغلوطة وتغييرها لدى الشباب بالمراكز المختلفة.