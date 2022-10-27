"تعليم الجيزة" تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لمراحل النقل

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة جداول امتحانات شهر أكتوبر لمراحل النقل (ابتدائى - إعدادى - ثانوى).

وبحسب جدول الامتحانات يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد 30 أكتوبر، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الاثنين 31 أكتوبر امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الثلاثاء 1 نوفمبر امتحان مادة الفيزياء، ويوم الأربعاء 2 نوفمبر امتحان مادة الأحياء والتربية الوطنية، ويوم الخميس 3 نوفمبر امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأحد 6 نوفمبر امتحان مادة التاريخ، ويوم الأثنين 7 نوفمبر امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الثلاثاء 8 نوفمبر امتحان مادة جغرافيا، ويوم الأربعاء 9 نوفمبر امتحان مادة الرياضيات، ويوم الخميس 10 نوفمبر امتحان مادة الفلسفة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الأحد 30 أكتوبر امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية للشعبتين، ويوم الاثنين 31 أكتوبر امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشعبتين، ويوم الثلاثاء 1 نوفمبر امتحان لغة أجنبية ثانية للشعبتين، ويوم الأربعاء 2 نوفمبر امتحان مادة الاحياء لشعبة علمي، والتربية الوطنية لشعبة أدبي، ويوم الخميس 3 نوفمبر امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، ويوم الأحد 6 نوفمبر امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، ويوم الإثنين 7 نوفمبر امتحان الرياضيات للشعبتين، ويوم الثلاثاء 8 نوفمبر امتحان مادة تطبيقيات رياضية للشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبية، ويوم الأربعاء 9 نوفمبر امتحان مادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشعبتين.